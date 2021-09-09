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В Кремле надеются, что уже "ничто и никто" не помешают запуску "Северного потока – 2"

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На фоне нынешних цен на газ в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока 2", считает Песков
На фоне нынешних цен на газ в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2", считает Песков
Фото: EPA

В Кремле надеются, что газопровод "Северный поток – 2" будет введен в эксплуатацию, несмотря на позицию США, Украины и ряда стран Европейского союза. Об этом в эфире российского Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его 9 сентября цитирует ТАСС.

По данным Bloomberg, российский "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

В Москве надеются, что уже "ничто и никто не смогут помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй".

По словам Пескова, о намерениях помешать реализации проекта говорили в Вашингтоне, а в Киеве "тоже давно кричат "Караул!", но "помешать проекту не получилось, удалось лишь отодвинуть сроки его ввода".

Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что "на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ" в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2".  

По мнению Пескова, в получении дополнительных объемов газа из РФ заинтересована Германия, и новые власти ФРГ, вероятно, будут учитывать эти интересы.

В то же время Песков отметил, что в случае заключения контрактов, а также "если это будет экономически целесообразно и выгодно" Россия "будет и готова продолжать транзит газа через Украину".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. 

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что "Северный поток – 2" готов на 99%.

6 сентября в компании Nord Stream 2 AG заявили, что в Балтийском море уложили последнюю трубу "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца года. OMV является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, ФРГ, Вашингтон, угрозы, строительство, газопровод, транзит, Европа, безопасность, Северный поток – 2, российский газ, запуск, ЕС
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