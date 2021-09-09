В Кремле надеются, что уже "ничто и никто" не помешают запуску "Северного потока – 2"

На фоне нынешних цен на газ в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2", считает Песков Фото: EPA

По данным Bloomberg, российский "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

В Москве надеются, что уже "ничто и никто не смогут помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй".

По словам Пескова, о намерениях помешать реализации проекта говорили в Вашингтоне, а в Киеве "тоже давно кричат "Караул!", но "помешать проекту не получилось, удалось лишь отодвинуть сроки его ввода".

Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что "на фоне нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ" в Европе вряд ли кто-то будет прислушиваться к утверждениям об "опасности" "Северного потока – 2".

По мнению Пескова, в получении дополнительных объемов газа из РФ заинтересована Германия, и новые власти ФРГ, вероятно, будут учитывать эти интересы.

В то же время Песков отметил, что в случае заключения контрактов, а также "если это будет экономически целесообразно и выгодно" Россия "будет и готова продолжать транзит газа через Украину".