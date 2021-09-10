Евросоюз продлил санкции против Росии за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

"Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев – до 15 марта 2022 года", – отметили в релизе.

Санкции предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет на предоставление кредитов.

Другие ограничительные меры ЕС, принятые в отношении РФ в связи с агрессией на Донбассе, будут действовать до 31 января 2022 года. Санкции в связи с незаконной аннексией Крыма действуют до 23 июня 2022 года, уточнили в пресс-служба Евросовета.