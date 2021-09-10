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Евросоюз продлил санкции против Росии за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

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В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза
В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза
Фото: depositphotos.com

Европейский совет 10 сентября продлил на полгода персональные санкции, введенные против 177 физических и 48 юридических лиц из России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщил сайт Европейского совета.

"Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев  до 15 марта 2022 года", – отметили в релизе.

Санкции предусматривают ограничение поездок, замораживание активов и запрет на предоставление кредитов.

Другие ограничительные меры ЕС, принятые в отношении РФ в связи с агрессией на Донбассе, будут действовать до 31 января 2022 года. Санкции в связи с незаконной аннексией Крыма действуют до 23 июня 2022 года, уточнили в пресс-служба Евросовета.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, Донбасс, агрессия, Европейский совет, Евросоюз
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