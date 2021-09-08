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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Послы ЕС согласовали продление санкций против России – журналист

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Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода
Евросоюз продлит санкции против РФ на полгода
Фото: depositphotos.com

Послы Европейского союза 8 сентября согласовали продление санкций против России за оккупацию Крыма. Об этом сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 48 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – написал журналист.

Он также отметил, что антироссийские санкции Евросоюза действуют уже семь лет.

Контекст:

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, оккупация, Евросоюз, Рикард Йозвяк
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