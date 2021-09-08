Послы ЕС согласовали продление санкций против России – журналист

"Послы ЕС дали "зеленый свет" на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 48 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины", – написал журналист.

Он также отметил, что антироссийские санкции Евросоюза действуют уже семь лет.

EU ambs have now given green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. the sanctions are now 7 years old & more names have been added since 2014 #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2021