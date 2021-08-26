Навальный раскритиковал западные санкции против России

"Не надо накладывать санкции на Россию. Санкции, гораздо более жесткие, чем сейчас, должны быть наложены на тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего. Это так и должно называться: "Пакет санкций в поддержку российского народа, против коррупции, лжи и тирании", – ответил Навальный на вопрос, какие санкции, по его мнению, Соединенным Штатам стоило бы наложить на Россию за репрессии против оппозиции.

Он назвал "страшным разочарованием" то, что до сих пор не введены санкции в отношении российских олигархов. По мнению оппозиционера, режим Путина – это "мафиозная группа", "набор семейных кланов", где все члены группы переженились и породнились через детей.

"Давайте четко скажем: пока все санкции такого рода специально были сделаны так, чтобы под них не попал почти никто из значимых участников путинской гангстерской группы. Хотите доказательств? Ну так назовите хоть одного реально пострадавшего злодея. Самолеты, яхты, миллиарды в западных банках. Все на месте", – заявил политик.