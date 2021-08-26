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Навальный раскритиковал западные санкции против России

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Навальный: Не надо накладывать санкции на Россию
Навальный: Не надо накладывать санкции на Россию
Фото: navalny / Instagram

Под санкции США не попал почти никто из значимых участников окружения президента РФ Владимира Путина, считает российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом он заявил в письменном интервью из колонии газете The New York Times. На сайте Навального опубликована полная версия интервью на русском языке.

"Не надо накладывать санкции на Россию. Санкции, гораздо более жесткие, чем сейчас, должны быть наложены на тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего. Это так и должно называться: "Пакет санкций в поддержку российского народа, против коррупции, лжи и тирании", – ответил Навальный на вопрос, какие санкции, по его мнению, Соединенным Штатам стоило бы наложить на Россию за репрессии против оппозиции.

Он назвал "страшным разочарованием" то, что до сих пор не введены санкции в отношении российских олигархов. По мнению оппозиционера, режим Путина – это "мафиозная группа", "набор семейных кланов", где все члены группы переженились и породнились через детей. 

"Давайте четко скажем: пока все санкции такого рода специально были сделаны так, чтобы под них не попал почти никто из значимых участников путинской гангстерской группы. Хотите доказательств? Ну так назовите хоть одного реально пострадавшего злодея. Самолеты, яхты, миллиарды в западных банках. Все на месте", – заявил политик.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления Навального ряд западных стран, а также Евросоюз, ввели санкции против России.

20 августа США расшили санкции против РФ. В санкционный список добавили девять российских физических лиц и четыре организации, включая оперативников, причастных к отравлению Навального, и организации, которые разработали химическое оружие в России, уточнили в Госдепе.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Алексей Навальный, олигархи
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