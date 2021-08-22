Кремль хотел бы отпустить Навального в обмен на освобождение российских шпионов – Белковский

"Кремль очень хочет… Вернее, Кремль не очень хочет – я неправильно сказал – ничего Кремль не хочет. Он вполне готов дать возможность Алексею Навальному сидеть в тюрьме как минимум до 2030 года, как сейчас ситуация и выглядит приоритетно. Но если освобождать Навального, то Кремль хотел бы освобождать его как иностранного шпиона в полном объеме. То есть чтобы Алексей Анатольевич получил паспорт иностранного государства и был обменен на российских шпионов, находящихся в заключении в этом самом иностранном государстве. Например, в США", – сказал он.

Политолог обратил внимание, что "ключевой оппозиционер и политический заключенный" стал главным героем политической недели.

"На этой неделе отмечалась трудная годовщина отравления Алексея Анатольевича Навального – 20 августа. В этот же день в Москве побывала с визитом приятельница Алексея Анатольевича, уходящий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая ребром поставила перед [президентом РФ] Владимиром Путиным, своим вельможным собеседником, вопрос о необходимости освободить Навального. Также именно в этот день, 20 августа, о необходимости скорейшего освобождения Навального говорил в телефонной беседе с российским президентом его французский коллега Эммануэль Макрон", – отметил Белковский.

Он подчеркнул, что "Путин вынужден был обсуждать Навального на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель".

По версии Белковского, Путин во время обсуждения Навального (сам глава Кремля называл его "фигурантом") хотел сказать следующее: "Я готов был мириться с Навальным как с антикоррупционером, как с санитаром леса, который напоминает элитам о том, что среди них безгрешных нет и на каждого лежит папочка, которая может быть приведена в действие, если что, но не готов мириться с ним как с реальным претендентом на высший государственный пост и на власть в Российской Федерации".