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Кремль хотел бы отпустить Навального в обмен на освобождение российских шпионов – Белковский

Навальный стал главным героем политической недели, считает политолог
Навальный стал главным героем политической недели, считает политолог
Фото: ЕРА

Кремль заинтересован, чтобы российский оппозиционер Алексей Навальный находился за решеткой еще как минимум девять лет, но его могут отпустить в качестве обмена. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 21 августа в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Кремль очень хочет… Вернее, Кремль не очень хочет – я неправильно сказал – ничего Кремль не хочет. Он вполне готов дать возможность Алексею Навальному сидеть в тюрьме как минимум до 2030 года, как сейчас ситуация и выглядит приоритетно. Но если освобождать Навального, то Кремль хотел бы освобождать его как иностранного шпиона в полном объеме. То есть чтобы Алексей Анатольевич получил паспорт иностранного государства и был обменен на российских шпионов, находящихся в заключении в этом самом иностранном государстве. Например, в США", – сказал он.

Политолог обратил внимание, что "ключевой оппозиционер и политический заключенный" стал главным героем политической недели.

"На этой неделе отмечалась трудная годовщина отравления Алексея Анатольевича Навального – 20 августа. В этот же день в Москве побывала с визитом приятельница Алексея Анатольевича, уходящий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая ребром поставила перед [президентом РФ] Владимиром Путиным, своим вельможным собеседником, вопрос о необходимости освободить Навального. Также именно в этот день, 20 августа, о необходимости скорейшего освобождения Навального говорил в телефонной беседе с российским президентом его французский коллега Эммануэль Макрон", – отметил Белковский.

Он подчеркнул, что "Путин вынужден был обсуждать Навального на совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель".

По версии Белковского, Путин во время обсуждения Навального (сам глава Кремля называл его "фигурантом") хотел сказать следующее: "Я готов был мириться с Навальным как с антикоррупционером, как с санитаром леса, который напоминает элитам о том, что среди них безгрешных нет и на каждого лежит папочка, которая может быть приведена в действие, если что, но не готов мириться с ним как с реальным претендентом на высший государственный пост и на власть в Российской Федерации".

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров.

После отравления Навального ряд западных стран, а также Евросоюз, ввели санкции против России.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Ангела Меркель, Алексей Навальный, Станислав Белковский, Москва, шпионаж, Кремль, заключенные, политика, президент, пресс-конференция, Эммануэль Макрон, визит, отравление Навального
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