Оккупанты в Крыму ужесточили обвинение Джелялову, теперь его считают диверсантом

"Сегодня в ходе следственных действий [...] Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", – написал он.

По словам адвоката, после предъявления нового обвинения Джелялова допросили. В ходе следственных мероприятий "Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания", отметил он.

"Помимо этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, в также с некоторыми уже готовыми на текущий момент заключениями экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", – объяснил Полозов.

Он уведомил, что перед началом сегодняшних следственных действий пообщался с подзащитным наедине.

"Он сообщил, что содержат его в СИЗО Симферополя в двухместной камере с еще одним сокамерником – фигурантом дела в отношении "Свидетелей Иеговы". Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный. Условия содержания и отношение персонала СИЗО удовлетворительные. Единственное – камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания, и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", – написал Полозов.