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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму ужесточили обвинение Джелялову, теперь его считают диверсантом

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6 сентября "суд" в Крыму арестовал Джелялова (на фото справа)
6 сентября "суд" в Крыму арестовал Джелялова (на фото справа)
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму предъявили новое обвинение находящемуся под арестом первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову. Об этом 10 сентября в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Сегодня в ходе следственных действий [...] Джелялову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ, то есть в совершении диверсии. Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение", – написал он.

По словам адвоката, после предъявления нового обвинения Джелялова допросили. В ходе следственных мероприятий "Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания", отметил он.

"Помимо этого, следствие ознакомило Наримана Джелялова и его защитников Эмине Авамилеву и меня с постановлениями о назначении ряда экспертиз, в также с некоторыми уже готовыми на текущий момент заключениями экспертов. Всего на текущий момент назначено 12 экспертиз, некоторые из которых уже проведены", – объяснил Полозов.

Он уведомил, что перед началом сегодняшних следственных действий пообщался с подзащитным наедине.

"Он сообщил, что содержат его в СИЗО Симферополя в двухместной камере с еще одним сокамерником – фигурантом дела в отношении "Свидетелей Иеговы". Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный. Условия содержания и отношение персонала СИЗО удовлетворительные. Единственное – камера не оборудована холодильником, что затрудняет хранение продуктов питания, и не до конца закрывается окно, что с понижением температуры может стать проблемой", – написал Полозов.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4418619608203401

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Крым, Меджлис, ФСБ, крымские татары, следствие, газопровод, диверсия, Николай Полозов, экспертиза, обвинение, уголовное производство
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