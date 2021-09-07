Задержание пятерых крымских татар, в том числе Джелялова, в оккупированном Крыму украинская прокуратура квалифицировала как военное преступление

Речь идет о задержании пяти жителей Крыма, среди которых – замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Действия оккупантов квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Также в связи с применением к Нариману Джелялову поведения, которое приравнивается к пыткам, во время его незаконного содержания, прокуратура АР Крым и Севастополя начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Отметим, что незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением, а также в соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда признаются преступлением против человечности", – подчеркнули в прокуратуре.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.