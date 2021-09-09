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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В России апелляционный суд утвердил "приговор", вынесенный Чубарову "судом" в Крыму

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Чубаров называл приговор "юридически никчемным"
Чубаров называл приговор "юридически никчемным"
Фото: krymr.com

Апелляционный суд в российском городе Сочи подтвердил "приговор", вынесенный 1 июня главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову "Верховный судом" оккупированного Россией Крыма. Об этом 9 сентября проинформировало Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи заочно рассмотрел апелляционное заявление обвинения и защиты на приговор председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Лишение свободы сроком на шесть лет осталось в силе", – говорится в сообщении.

Адвокат Николай Полозов, которого суд отстранил от защиты Чубарова и который участвовал в заседании в качестве слушателя и заявителя апелляции, рассказал правозащитникам, что "если ранее сторона обвинения просила суд продлить размер наказания с шести до девяти лет и внести изменения в документы, составленные с ошибками (были перепутаны имена потерпевших и номера листов дела в материалах экспертизы), то сегодня прокурор от увеличения срока отказалась".

"Адвокат по назначению настаивала на отмене приговора вовсе по причине нарушения права на защиту. Доводы защиты судом выслушаны не были, срок заключения остался без изменений", – объяснили в "Крымской солидарности".

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1490524871314964

Контекст:

"Верховный суд" Крыма 1 июня заочно приговорил Чубарова к шести годам колонии общего режима, 200 тыс. руб. штрафа (примерно 74,5 тыс. грн) и 200 часам исправительных работ. Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала действия оккупантов как нарушение законов и обычаев войны.

Приговор вынесли по делу о так называемой организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Чубаров, комментируя "приговор", назвал его юридически никчемным.

В Европейском союзе "приговор" Чубарову назвали еще одним примером нарушений прав человека в оккупированном Крыму.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Уголовное дело, касающееся этих событий, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года. Чубарову выдвигали обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ (организация массовых беспорядков) и по двум эпизодам ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

Теги: Россия, Крым, правозащитники, оккупация, крымские татары, столкновения, Сочи, Николай Полозов, апелляция, апелляционный суд, уголовное дело, суд
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