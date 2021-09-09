В России апелляционный суд утвердил "приговор", вынесенный Чубарову "судом" в Крыму

"Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи заочно рассмотрел апелляционное заявление обвинения и защиты на приговор председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Лишение свободы сроком на шесть лет осталось в силе", – говорится в сообщении.

Адвокат Николай Полозов, которого суд отстранил от защиты Чубарова и который участвовал в заседании в качестве слушателя и заявителя апелляции, рассказал правозащитникам, что "если ранее сторона обвинения просила суд продлить размер наказания с шести до девяти лет и внести изменения в документы, составленные с ошибками (были перепутаны имена потерпевших и номера листов дела в материалах экспертизы), то сегодня прокурор от увеличения срока отказалась".

"Адвокат по назначению настаивала на отмене приговора вовсе по причине нарушения права на защиту. Доводы защиты судом выслушаны не были, срок заключения остался без изменений", – объяснили в "Крымской солидарности".