"Какого черта?". Чубарову прислали из РФ письмо с надписью на конверте: "подсудимому"

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров задал вопрос, как долго "сраные следкомы" и другие органы России будут нарушать украинское законодательство.

Чубаров показал конверт, который ему прислали из РФ Фото:

Российский суд прислал находящемуся в Украине главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову письмо с указанием: "подсудимому". Об этом он сообщил 22 декабря в Facebook.

"Еще в дни недавней болезни получил сообщение о том, что в почтовом отделении "Укрпошти" меня ждет заказное письмо. Сегодня пришел в указанное почтовое отделение... На конверте получателем письма был указан "подсудимый Чубаров Р. А.", – написал глава Меджлиса.

Он опубликовал фото конверта и задался вопросом, "как еще долго почтовые отправления карательных органов России, страны-агрессора, в адрес граждан Украины будут оформляться с грубым нарушением порядка, предусмотренного действующим законодательством Украины".

"Какого черта российские суды, прокуратура и другие сраные следкомы будут продолжать нарушать законодательство Украины на ее же территории?" – заявил Чубаров.

Уголовное дело, касающееся событий 26 февраля 2014 года в Симферополе, Следственный комитет РФ открыл в марте 2020 года. В нем фигурирует Чубаров. Украинскому политику выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ "Организация массовых беспорядков" и по двум эпизодам ст. 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".

22 июня 2020 года дело в отношении Чубарова начал рассматривать по существу "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова, возле парламента автономии в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли.

Крымская правозащитная группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году.