Россия пытается вытеснить крымских татар из оккупированного ею Крыма – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал международное сообщество содействовать немедленному освобождению удерживаемых Россией крымских татар.

Чубаров: Больше 200 малолетних детей остались без родительской опеки и любви Фото: krymr.com

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 2 сентября в Facebook обратился к аккредитованным в Украине главам дипломатических миссий государств и представительств международных организаций с просьбой отреагировать на ситуацию в оккупированном Россией Крыму.

Он обратил внимание на задержания в Крыму, которые прошли 31 августа, а также на уголовные дела, возбужденные оккупантами в отношении ряда крымских татар, которых российская прокуратура просит суд приговорить к заключению на срок от 15 лет до 21 года.

"Совершенно очевидно, что уголовные дела над вышеупомянутыми гражданами Украины, как и другими активистами, крымскими татарами – политическими заключенными, полностью сфабрикованы, сами суды – неправомерны, выполняющие роль судилищ с целью запугивания крымскотатарского народа и этнических украинцев, проживающих на временно оккупированной территории Крыма. Но сроки заключения, которые выносятся политзаключенным – крымским татарам российской властью – не условные, а вполне реальные", – написал глава Меджлиса.

По его словам, из-за действий оккупантов "уже больше 200 малолетних детей в семьях крымских политзаключенных остались без родительской опеки и любви".

"Возможно, некоторым европейским политикам, которые призывают к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, не захочется согласиться с нами, но правда заключается в том, что ближайшей целью российских оккупантов является полное вытеснение крымскотатарского народа – коренного народа Крыма – за пределы Крымского полуострова, который российские оккупанты превращают в военный форпост, с помощью которого РФ стремится контролировать регионы Азовского, Черного и Средиземного морей", – заявил Чубаров.

Он попросил донести его позицию властям своих стран "с целью содействия ими немедленному освобождению незаконно задержанных и содержащихся в Российской Федерации граждан Украины – крымских политзаключенных".

Главам дипломатичних установ іноземних держав та очільникам місій і представництв міжнародних організацій,... Опубліковано Рефатом Чубаровим Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.