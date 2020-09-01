"Кампания систематического притеснения и запугивания". В МИД Турции осудили новые задержания крымских татар

В министерстве иностранных дел Турции напомнили, что считают аннексию Крыма Россией незаконной, и подчеркнули, что всегда будут попддерживать "братский народ" крымских татар.

В министерстве иностранных дел Турции осудили обыски и задержания четырех крымских татар в аннексированном Крыму утром 31 августа. Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы с тревогой следим за обысками в домах крымских татар и задержаниями, которые произошли в Крыму сегодня утром. Это последний пример кампании систематического притеснения и запугивания крымских татар после незаконной аннексии Крыма в 2014 году", – отметили в МИД.

Турция продолжит поддерживать "братский народ" – крымских татар, которые защищали свои права и интересы мирным путем, заявили турецкие дипломаты. Они обратили внимание, что те пытаются быть услышанными при помощи демократических инструментов.

Среди задержанных сегодня в оккупированном Крыму – корреспондент "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдер Кадыров, активист и муэдзин в мечети Ридван Умеров, активисты Айдер Аблякимов и Энвер Топчи.

Следователи главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыли уголовное производство по факту обысков в Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар. Последние массовые следственные действия проходили в марте 2020 года. Тогда задержали четверых крымских татар.

По данным заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.