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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Против четырех крымских татар оккупационные власти завели уголовное дело по статье о "недоносительстве"

В ФСБ утверждают, что крымские татары, которых задерживали на оккупированном полуострове 31 августа, в 2015 году переписывались во "ВКонтакте" с участником ИГИЛ и не уведомили об этом правоохранительные органы.

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Российские силовики задержали крымских татар 31 августа
Российские силовики задержали крымских татар 31 августа
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В отношении крымских татар Энвера Топчи, Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Айдера Кадырова, которых 31 августа задерживали в оккупированном Крыму российские силовики, завели уголовное дело по статье о "недоносительстве" (ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ).

Об этом 1 сентября сообщили со ссылкой на адвокатов "Крым.Реалии".

Следователь ФСБ Валерий Шерстюков утверждает, что в 2015 году в соцсети "ВКонтакте" активисты переписывались с Умиджоном Дадажоновым, которого российские спецслужбы называют участником террористической организации ИГИЛ, и не сообщили об этом "в правоохранительные органы".

Адвокаты отмечают, что всех четырех крымских татар оккупанты отпустили под подписку о невыезде.

31 августа в оккупированном Крыму задержали корреспондента "Крымской солидарности" и издания "Грани.ру" Айдера Кадырова, активиста и муэдзина в мечети Ридвана Умерова, активистов Айдера Аблякимова и Энвера Топчи. В их домах провели обыски.

Следователи главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе открыли уголовное производство по факту обысков в Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постпреда президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении российские силовики завели в Крыму в ноябре 2018 года.

Ст. 205.6 "несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе России летом 2016 года в рамках так называемого пакета Яровой. Это набор законов, предложенный депутатом Госдумы РФ Ириной Яровой. Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до года или штраф.

Теги: Крым, ВКонтакте, ФСБ, крымские татары, активист, ИГИЛ, адвокат, уголовное дело, силовики, соцсеть
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