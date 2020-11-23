"Задача – покинуть этот клуб без потерь". Чубаров заболел COVID-19

Бывший народный депутат Украины, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что стал членом "клуба" заболевших коронавирусной болезнью.

Чубаров: Против своей воли стал членом клуба COVID-19 Фото: Ruslan Koshovenko / Facebook

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача – с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", – сообщил Чубаров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.