Власти Одессы могут развернуть мобильный госпиталь для больных COVID-19 в детском лагере "Виктория", где три года назад на пожаре погибли дети

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о необходимости обустройства мобильного госпиталя для больных COVID-19. В мэрии города сообщили, что базой могут стать арестованные после пожара корпуса детского оздоровительного лагеря "Виктория".

В пожаре в "Виктории" три года назад погибли три девочки Фото: dumskaya.net

Власти Одессы хотят развернуть дополнительные койки для лечения больных COVID-19 в детском спортивно-оздоровительном комплексе "Виктория", где в 2017 году во время пожара погибли дети. Об этом шла речь сегодня во время внеочередного заседания исполнительного комитета Одесского городского совета, сообщает УНИАН.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в связи с распространением коронавируса в городе возникла необходимость обустройства мобильного госпиталя, в связи с чем был проведен мониторинг различных объектов. Труханов пояснил, что в городе есть ведомственные и частные санатории, которые сейчас не эксплуатируются, но могут принять инфицированных COVID-19.

"Еще у нас есть возможности..., но наложен арест на один из наших объектов. Снять арест пока не получается", – отметил мэр. Он поручил руководству профильного департамента узнать, насколько реально решение данного вопроса в юридической плоскости.

Как уточнил журналистам представитель мэрии, речь идет о лагере "Виктория".

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек.

В Одесской области за сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 536 человека. С начала эпидемии в регионе заболели уже 37 901 человек, пишет "Думская".

В Минздраве сообщили, что четверо инфицированных вчера скончались. Количество жертв COVID-19 в области выросло до 513.

15 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находилось 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки: Анастасия Кулинич, София Мазур и Снежана Арпентий. Они жили в лагере в одной комнате.

В сентябре суд арестовал без права залога бывшего директора лагеря Петроса Саркисяна и старшего воспитателя Наталию Янчик. Им объявили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель детей. В деле о пожаре в "Виктории" также фигурируют два чиновника ГСЧС и экс-вице-мэр Одессы.

9 августа 2019 года в лагерь впервые после пожара 2017 года заселились дети, однако деревянные корпуса, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, оставались под арестом.