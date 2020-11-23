Илларионов: Подъем заболеваемости COVID-19 наблюдается везде, кроме самого Китая. Как объяснить это?

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается везде, кроме Китая.

"Если бы в Китае действительно была изобретена или там стала использоваться какая-то суперуспешная, суперэффективная вакцина, это невозможно было бы сохранить в тайне. Просто невозможно. Китай – огромная страна. Нужно было бы вакцинировать десятки и сотни миллионов людей. Это невозможно скрыть. Учитывая сегодняшнее состояние китайского общества, учитывая миллионы контактов с китайской диаспорой в Гонконге, на Тайване, на территории Соединенных Штатов, по всему миру, это невозможно было бы скрыть... Мы видим, что подъем заболеваемости – а в некоторых случаях и смертности – наблюдается не только в Европе, Соединенных Штатах Америки, Бразилии, Индии, но и во всех странах, окружающих Китай. И в Корее, и в Японии, и в Гонконге, и во Вьетнаме даже – везде наблюдается, кроме самого Китая", – подчеркнул Илларионов.

Он отметил, что Китай фальсифицировал и продолжает фальсифицировать данные о заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Это известно. Китай скрывал существенную информацию о коронавирусе и продолжает скрывать. Это тоже известно. Китай занимался специальными исследованиями и совместно с американскими и французскими исследователями и без них работал с коронавирусом. Это известно. Они, собственно говоря, и вели эти исследования... По крайней мере, официальное объяснение было таким, что они экспериментируют с коронавирусом для того, чтобы если появится какой-то очень опасный патоген, то у них были бы средства лечения этого патогена или средства вакцинации. Документов, подтверждающих, что они такие эксперименты вели, опыты, немало, а вот документов, свидетельствующих о том, чтобы они разработали какое-то лекарство или какую-то вакцину, – таких нет", – резюмировал Илларионов.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последний год коронавирус распространился по всему миру: на данный момент подтверждено 58,7 млн случаев заражения в 191 стране мира; непосредственно от болезни или вызванных ею осложнений скончалось 1,39 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Выздоровело 37,6 млн человек.

В Китае зафиксировано 92 189 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в США – 12,2 млн человек, Индии – 9,1 млн и Бразилии – 6 млн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние месяцы заболеваемость коронавирусом резко возросла. Так, 14 ноября в мире за сутки COVID-19 подтвердили более чем у 667 тыс. человек – это максимум с начала пандемии, тогда как во время весенней вспышки ежедневный прирост заболевших не превышал 100 тыс.

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