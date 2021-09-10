Россия может вернуть кого-то из удерживаемых украинцев, если ей постоянно об этом говорить – Денисова

"У нас есть 125 наших граждан, которые находятся в тюрьмах Российской Федерации и Крыма, 296 находящихся в тюрьмах ОРДЛО, и 258 пропавших без вести. Когда о них говорят на каждой площадке, это важно для каждого из них, важно для Российской Федерации, потому что им потом становится неудобно за то, что все говорят, за этот шум, и они кого-то отдадут", – сказала она.

Омбудсмен, в частности, положительно расценила передачу команде президенту США Джо Байдена президентом Украины Владимиром Зеленским "списка всех наших пленных, которые находятся в тюрьмах Кремля, в тюрьмах на оккупированных территориях".

"Если передали – это ж просто так не произойдет, что все забыли, положили бумаги на стол и все. Нет, жизнь каждого человека зависит от того, какая будет реакция", – объяснила Денисова.

Она также отметила, что полезной для незаконно удерживаемых Россией украинцев стала бы и встреча в нормандском формате.