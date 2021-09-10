Зеленский ожидает предметной встречи с Путиным, чтобы договориться об обмене пленными

Путин (справа) и Зеленский (слева) встречались лично только раз – в декабре 2019 года Фото: EPA

"Не хватает времени думать о нем (о Путине. – "ГОРДОН"). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как делает это он с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате", – сказал он.

Зеленский считает, что Россия сегодня не хочет и не видит смысла решать вопрос об окончании войны на Донбассе.

"Если будет встреча в нормандском формате – мы работаем над этой встречей – то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет", – подчеркнул он.