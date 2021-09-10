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Зеленский ожидает предметной встречи с Путиным, чтобы договориться об обмене пленными

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Путин (справа) и Зеленский (слева) встречались лично только раз в декабре 2019 года
Путин (справа) и Зеленский (слева) встречались лично только раз – в декабре 2019 года
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на более предметную встречу с российским президентом Владимиром Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами. Об этом он сказал во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Не хватает времени думать о нем (о Путине. – "ГОРДОН"). Пусть его страна и он не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как делает это он с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате", – сказал он.

Зеленский считает, что Россия сегодня не хочет и не видит смысла решать вопрос об окончании войны на Донбассе.

"Если будет встреча в нормандском формате – мы работаем над этой встречей – то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда стопроцентно не делают, Россия этого не делает. Но если будет встреча – будет какой-то результат. А результат – 100 людей, 50, два человека, да сколько будет", – подчеркнул он.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами
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