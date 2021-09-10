Парламент Украины осудил репрессии крымских татар

Постановление поддержали 297 нардепов.

Документ принят с целью обеспечения прав представителей коренного крымскотатарского народа, незаконно лишенных свободы российскими силовиками, которые "применяют практику бесчеловечного обращения и пыток по отношению к задержанным", отметили в пояснительной записке.

Рада призвала правительства иностранных государств, международные организации, их парламентские ассамблеи осудить новую волну репрессий в оккупированном Россией Крыму и применить санкции против всех, кто причастен к организации репрессий.