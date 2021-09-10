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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Парламент Украины осудил репрессии крымских татар

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В оккупированном Россией Крыму началась новая волна репрессий крымских татар
В оккупированном Россией Крыму началась новая волна репрессий крымских татар
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины 10 сентября проголосовала за постановление №6007, которым осудила обыски, похищения и аресты крымских татар в оккупированном Крыму, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Постановление поддержали 297 нардепов.

Документ принят с целью обеспечения прав представителей коренного крымскотатарского народа, незаконно лишенных свободы российскими силовиками, которые "применяют практику бесчеловечного обращения и пыток по отношению к задержанным", отметили в пояснительной записке.

Рада призвала правительства иностранных государств, международные организации, их парламентские ассамблеи осудить новую волну репрессий в оккупированном Россией Крыму и применить санкции против всех, кто причастен к организации репрессий.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к замглавы Меджлиса Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, Украина, Меджлис, арест, крымские татары, репрессии
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