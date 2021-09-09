Один из задержанных крымских татар Ахтемов – родственник замглавы МИД Украины Джапаровой

Ахтемову не дают связаться с родственниками, к нему не пустили независимого адвоката Фото: Emine Dzheppar / Facebook

"Задержание 3–4 сентября во временно оккупированном Крыму пятерых крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делу о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры – Асан Ахтемов", – написала Джапарова.

Замглавы МИД рассказала, что у Ахтемова и его жены, ее троюроюдной сестры Репики, двое детей. Ахтемов также помогает уже пожилым родителям.

Она отметила, что братья Ахтемовы подвергались физическим и психологическим пыткам и давлению, из них выбивали "признания" в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания", представляющие замглавы Меджлиса Наримана Джелялова организатором диверсий.

По ее словам, когда Асана Ахтемова заводили в зал суда, его смогли увидеть отец и невестка (в сам зал суда родственников не пустили). По их словам, он очень плохо выглядел. Вместе с тем, государственный "адвокат" сообщил, что "Асан себя хорошо чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе".

Джапарова отметила, что родственники до сих пор не имеют связи с Асаном Ахтемовым, им не дают встретиться или поговорить по телефону. Также к нему не пустили независимого адвоката, с которым семья заключила договор. А назначенный оккупационными властями "защитник" заявил, что Асан Ахтемов якобы отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться. Он также сообщил, что Ахтемова отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер.

"Эта история является, к сожалению, той действительностью давления и страха, которую вряд ли расскажут в РФ пропагандисты. Вместо этого они будут убеждать в существовании украинских фашистов и диверсантов, которые являются угрозой "мирной" России", – написала замглавы МИД.