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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Один из задержанных крымских татар Ахтемов – родственник замглавы МИД Украины Джапаровой

Ахтемову не дают связаться с родственниками, к нему не пустили независимого адвоката
Ахтемову не дают связаться с родственниками, к нему не пустили независимого адвоката
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Задержанный в оккупированном Крыму российскими силовиками Асан Ахтемов – муж троюродной сестры первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Об этом она сообщила в Facebook 8 сентября.

"Задержание 3–4 сентября во временно оккупированном Крыму пятерых крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делу о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры – Асан Ахтемов", – написала Джапарова.

Замглавы МИД рассказала, что у Ахтемова и его жены, ее троюроюдной сестры Репики, двое детей. Ахтемов также помогает уже пожилым родителям.

Она отметила, что братья Ахтемовы подвергались физическим и психологическим пыткам и давлению, из них выбивали "признания" в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания", представляющие замглавы Меджлиса Наримана Джелялова организатором диверсий.

По ее словам, когда Асана Ахтемова заводили в зал суда, его смогли увидеть отец и невестка (в сам зал суда родственников не пустили). По их словам, он очень плохо выглядел. Вместе с тем, государственный "адвокат" сообщил, что "Асан себя хорошо чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе".

Джапарова отметила, что родственники до сих пор не имеют связи с Асаном Ахтемовым, им не дают встретиться или поговорить по телефону. Также к нему не пустили независимого адвоката, с которым семья заключила договор. А назначенный оккупационными властями "защитник" заявил, что Асан Ахтемов якобы отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться. Он также сообщил, что Ахтемова отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер.

"Эта история является, к сожалению, той действительностью давления и страха, которую вряд ли расскажут в РФ пропагандисты. Вместо этого они будут убеждать в существовании украинских фашистов и диверсантов, которые являются угрозой "мирной" России", – написала замглавы МИД.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10225591045752025

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли

Теги: Крым, Меджлис, МИД Украины, арест, крымские татары, адвокат, Эмине Джапарова
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