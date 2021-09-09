Разведка Минобороны Украины отвергла обвинения РФ в диверсии на газопроводе в Крыму и назвала их провокацией

В украинской разведке предполагают, что обвинения ФСБ РФ – только повод для активизации репрессий в Крыму Фото: mil.gov.ua

"Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности", – сказал Красный.

По его словам, военная разведка Украины считает, что эти обвинения являются одной из множества провокаций.

"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Их цель – обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар. Мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения", – подчеркнул пресс-секретарь ГУР.

7 сентября российская Федеральная служба безопасности заявила, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа. По версии ФСБ, "акцию планировалось приурочить ко Дню Независимости Украины", а исполнителям украинская сторона якобы обещала около $2 тыс.