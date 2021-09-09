Разведка Минобороны Украины отвергла обвинения РФ в диверсии на газопроводе в Крыму и назвала их провокацией

"Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности", – сказал Красный.
По его словам, военная разведка Украины считает, что эти обвинения являются одной из множества провокаций.
"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Их цель – обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар. Мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения", – подчеркнул пресс-секретарь ГУР.
7 сентября российская Федеральная служба безопасности заявила, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа. По версии ФСБ, "акцию планировалось приурочить ко Дню Независимости Украины", а исполнителям украинская сторона якобы обещала около $2 тыс.
Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.
В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.