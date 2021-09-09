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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Разведка Минобороны Украины отвергла обвинения РФ в диверсии на газопроводе в Крыму и назвала их провокацией

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В украинской разведке предполагают, что обвинения ФСБ РФ только повод для активизации репрессий в Крыму
В украинской разведке предполагают, что обвинения ФСБ РФ – только повод для активизации репрессий в Крыму
Фото: mil.gov.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отвергает обвинения со стороны России в причастности к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

"Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности", – сказал Красный.

По его словам, военная разведка Украины считает, что эти обвинения являются одной из множества провокаций.

"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Их цель – обосновать проведение репрессивных мер против крымских татар. Мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения", – подчеркнул пресс-секретарь ГУР.

7 сентября российская Федеральная служба безопасности заявила, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа. По версии ФСБ, "акцию планировалось приурочить ко Дню Независимости Украины", а исполнителям украинская сторона якобы обещала около $2 тыс.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Крым, ФСБ, крымские татары, разведка, провокации, газопровод, диверсия, репрессии, ГУР Минобороны Украины
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