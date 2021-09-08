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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кабмин предложил СНБО ввести санкции против лиц, причастных к строительству Крымского моста

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Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 30 лиц сроком на пять лет
Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 30 лиц сроком на пять лет
Фото: EPA

Кабмин Украины на заседании 8 сентября одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) пакет санкций в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к незаконному строительству и эксплуатации Крымского моста, организации сообщения временно аннексированного Крыма с территорией РФ, а также незаконной перепланировке парков и культурных объектов в Севастополе.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Санкции предлагается применить сроком на пять лет.

Отмечается, что 24 юрлица в случае обнаружения у них имущества на территории Украины "не смогут пользоваться им, проводить экспортно-импортные операции, выводить капиталы за пределы Украины".

Кроме того, санкции "остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, а также лицензированную деятельность на территории Украины".

Физлица из санкционного списка "не смогут въезжать в Украину и распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины".

Подчеркивается, что "указанным физическим лицам и лицам, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества".

"Когда СНБО примет соответствующее решение и оно вступит в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать о нем компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер", – резюмировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. В том же месяце к новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария. 29 марта санкции ввела Канада, 30 марта ограничения применила Австралия, 15 апреля – США.

Теги: Россия, Крым, Украина, санкции, Севастополь, СНБО, Керченский пролив, аннексия, строительство, мост, ограничения, Крымский мост, заседание, Кабмин
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