Кабмин предложил СНБО ввести санкции против лиц, причастных к строительству Крымского моста

Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 30 лиц сроком на пять лет Фото: EPA

Об этом сообщил пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Санкции предлагается применить сроком на пять лет.

Отмечается, что 24 юрлица в случае обнаружения у них имущества на территории Украины "не смогут пользоваться им, проводить экспортно-импортные операции, выводить капиталы за пределы Украины".

Кроме того, санкции "остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, а также лицензированную деятельность на территории Украины".

Физлица из санкционного списка "не смогут въезжать в Украину и распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины".

Подчеркивается, что "указанным физическим лицам и лицам, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества".

"Когда СНБО примет соответствующее решение и оно вступит в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать о нем компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер", – резюмировали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.