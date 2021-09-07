ФСБ обвинила украинскую разведку и Меджлис в подрыве газопоровода в Крыму

В ФСБ сообщили, якобы "диверсию" в Крыму организовала украинская разведка Фото: depositphotos.com

В ФСБ сообщили, что 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода.

Российские силовики уверяют, что подрыв совершили крымские татары Асан и Азиз Ахтемовы. В ФСБ говорят, что один из лидеров Меджлиса дал им указание выехать в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу. ФСБ также заявляет, якобы за совершение "диверсии" украинская разведка предлагала награду в $2000.

Посредником в совершении этой "диверсии" ФСБ называет замглавы Меджлиса Наримана Джелялова.

Организаторами диверсии, по заявлению ФСБ, являются агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Российские силовики также говорят, что "диверсия" была санкционирована начальником украинской разведки Кириллом Будановым.

ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.