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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Задержание Джелялова и других крымских татар. Меджлис призывает провести срочные межгосударственные консультации в рамках Крымской платформы

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Чубаров: В оккупированном Россией Крыму разворачивается новый виток массовых репрессий
Чубаров: В оккупированном Россией Крыму разворачивается новый виток массовых репрессий
Фото: uacrisis.org

Меджлис крымскотатарского народа призвал президента Украины Владимира Зеленского и глав стран – основателей Крымской платформы созвать срочные межгосударственные консультации в связи с ситуацией во временно оккупированном Крыму. Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров написал в Facebook 8 сентября.

"На временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя разворачивается новый виток массовых репрессий и преследований коренного крымскотатарского народа", – заявил он.

Чубаров напомнил, что 3–4 сентября в Крыму задержали пятерых крымских татар, в том числе – замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Он подчеркнул, что все они подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения. 

"В течение длительного времени их удерживали в наручниках, с надетым на голову мешком, без предоставления воды и пищи. Допросы, проводимые без допуска адвокатов, сопровождались угрозами в адрес членов их семей и личными оскорблениями. Свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованным делом о "диверсионном акте", якобы организованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что задержанным объявили о подозрении по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, санкции которой предусматривают наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

Чубаров также напомнил, что 8 сентября был задержан еще один крымский татарин, Эльдар Менситов. Он добавил, что согласно сообщениям, поступающим из оккупированного Крыма, российские оккупационные силовые органы ведут открытую слежку за крымскими татарами и их семьями.

"Очевидно, что новый виток репрессий в Крыму, осуществляемых российской оккупационной властью в отношении коренного крымскотатарского народа, ко всему прочему, преследует не только цель расправы над крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые принимали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств – участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанной Крымской декларации", – заявил он.

Чубаров отметил, что Меджлис призывает провести срочные межгосударственные консультации в рамках Крымской платформы, чтобы избежать "катастрофических последствий репрессий, разворачивающихся в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа", а также для освобождения всех крымских политзаключенных.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4205938856167903

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

8 сентября был задержан член Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдар Менситов. В движении "Крымская солидарность" сообщили, что 18 июня 2021 года Менсеитов давал в "Армянском городском суде" показания как свидетель защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно за "пересечение государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, оккупация, Нариман Джелялов, Крымская платформа, Эльдар Менситов
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