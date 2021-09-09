Задержание Джелялова и других крымских татар. Меджлис призывает провести срочные межгосударственные консультации в рамках Крымской платформы

"На временно оккупированной Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя разворачивается новый виток массовых репрессий и преследований коренного крымскотатарского народа", – заявил он.

Чубаров напомнил, что 3–4 сентября в Крыму задержали пятерых крымских татар, в том числе – замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Он подчеркнул, что все они подверглись пыткам и другим формам жестокого и унижающего достоинство обращения.

"В течение длительного времени их удерживали в наручниках, с надетым на голову мешком, без предоставления воды и пищи. Допросы, проводимые без допуска адвокатов, сопровождались угрозами в адрес членов их семей и личными оскорблениями. Свои преступные действия российские оккупанты пытаются закамуфлировать срочно сфабрикованным делом о "диверсионном акте", якобы организованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при участии Меджлиса крымскотатарского народа", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что задержанным объявили о подозрении по статье "диверсия" Уголовного кодекса РФ, санкции которой предусматривают наказание от 12 до 15 лет лишения свободы.

Чубаров также напомнил, что 8 сентября был задержан еще один крымский татарин, Эльдар Менситов. Он добавил, что согласно сообщениям, поступающим из оккупированного Крыма, российские оккупационные силовые органы ведут открытую слежку за крымскими татарами и их семьями.

"Очевидно, что новый виток репрессий в Крыму, осуществляемых российской оккупационной властью в отношении коренного крымскотатарского народа, ко всему прочему, преследует не только цель расправы над крымскими татарами, включая делегатов Курултая крымскотатарского народа и членов Меджлиса крымскотатарского народа, которые принимали участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, но и является проверкой на прочность и решительность государств – участников Крымской платформы в отстаивании ими целей и принципов подписанной Крымской декларации", – заявил он.

Чубаров отметил, что Меджлис призывает провести срочные межгосударственные консультации в рамках Крымской платформы, чтобы избежать "катастрофических последствий репрессий, разворачивающихся в эти дни в Крыму в отношении коренного крымскотатарского народа", а также для освобождения всех крымских политзаключенных.