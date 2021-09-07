Оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины – Денисова

Денисова подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех площадках Фото: Людмила Денісова / Facebook

Она подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех международных площадках.

"На сегодня уже 125 наших граждан арестованы, задержаны, отбывают наказание", – сказала Денисова.

Она напомнила, что 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

Денисова сообщила, что направила обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу соблюдения прав незаконно удерживаемых граждан в Крыму.

"Что нужно еще делать?.. Все-таки у меня есть надежда, что когда президент [Украины Владимир Зеленский] встречался с президентом США [Джо] Байденом и передал список, я думаю, это новый толчок, что все-таки они, надеюсь, будут разговаривать с президентом РФ об освобождении наших граждан", – сказала она.