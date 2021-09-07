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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины – Денисова

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Денисова подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех площадках
Денисова подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех площадках
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Оккупанты в оккупированном Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины. Об этом "Радио НВ" сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Видео комментария она опубликовала на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех международных площадках.

"На сегодня уже 125 наших граждан арестованы, задержаны, отбывают наказание", – сказала Денисова.

Она напомнила, что 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

Денисова сообщила, что направила обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу соблюдения прав незаконно удерживаемых граждан в Крыму.

"Что нужно еще делать?.. Все-таки у меня есть надежда, что когда президент [Украины Владимир Зеленский] встречался с президентом США [Джо] Байденом и передал список, я думаю, это новый толчок, что все-таки они, надеюсь, будут разговаривать с президентом РФ об освобождении наших граждан", – сказала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/809932249696088/

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Людмила Денисова, оккупация, Нариман Джелялов
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