Оккупанты в Крыму незаконно удерживают 125 граждан Украины – Денисова

Она подчеркнула, что о незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму украинцах нужно говорить на всех международных площадках.
"На сегодня уже 125 наших граждан арестованы, задержаны, отбывают наказание", – сказала Денисова.
Она напомнила, что 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.
Денисова сообщила, что направила обращение к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по поводу соблюдения прав незаконно удерживаемых граждан в Крыму.
"Что нужно еще делать?.. Все-таки у меня есть надежда, что когда президент [Украины Владимир Зеленский] встречался с президентом США [Джо] Байденом и передал список, я думаю, это новый толчок, что все-таки они, надеюсь, будут разговаривать с президентом РФ об освобождении наших граждан", – сказала она.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.