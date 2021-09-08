Защита замглавы Меджлиса Джелялова подала апелляцию на его арест

Российские силовики утром 4 сентября пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание Джелялова на оккупированном полуострове связано с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины также заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.