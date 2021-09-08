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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Защита замглавы Меджлиса Джелялова подала апелляцию на его арест

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Российские силовики пришли с обыском к Джелялову утром 4 сентября
Российские силовики пришли с обыском к Джелялову утром 4 сентября
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Защита обжаловала постановление "Киевского районного суда" Симферополя об аресте на два месяца замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Об этом сообщил в Facebook 8 сентября адвокат Николай Полозов.

"Защита обжаловала постановление суда об избрании в отношении Наримана Джелялова меры пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба направлена в "Верховный суд Крыма" через "Киевский районный суд" Симферополя посредством почтового отправления", – пояснил он.

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4410944998970862

Контекст:

Российские силовики утром 4 сентября пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли. 6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что задержание Джелялова на оккупированном полуострове связано с началом работы Крымской платформыВ МИД Украины также заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Крым, Симферополь, Меджлис, арест, Николай Полозов, Нариман Джелялов, апелляция, адвокат, суд, жалоба
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