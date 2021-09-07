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В Евросоюзе осудили задержание Джелялова и четырех крымских татар

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В ЕС считают действия российских силовиков незаконными
В ЕС считают действия российских силовиков незаконными
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Евросоюз осудил обыски и последующее задержание пяти жителей оккупированного Крыма, среди которых – замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Об этом сказано в заявлении главного пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано от 7 сентября.

В ЕС назвали действия российских силовиков политически мотивированными и незаконными. 

"Евросоюз не признает применение российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что всех незаконно задержанных украинцев немедленно освободят", – заявил Стано.

Крымские татары по-прежнему являются объектами преследования на оккупированном полуострове, констатировали в ЕС.

"Европейский союз призывает Российскую Федерацию соблюдать обязательства по международному праву и прекратить нарушения прав человека, о чем также было заявлено 23 августа 2021 года в общем заявлении саммита Крымской платформы", – отмечается в сообщении.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Теги: Меджлис, Севастополь, крымские татары, Европейский союз, Нариман Джелялов, украинцы, задержание, обыски, силовики, Петер Стано, Крымская платформа
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