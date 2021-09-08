Оккупанты в Крыму задержали бывшего члена Меджлиса и свидетеля по делу Джемилева

Свидетельница инцидента рассказала, что 7 сентября в 20.30 она заметила возле своего дома две машины. Ее сын и мама сказали, что стоят они давно.

"Когда я попыталась посмотреть номера, они завелись и заехали за угол, за бетонный забор. Сейчас мне стало известно, что около 24.00 две легковые машины и "Газель" приехали по адресу Карасу 6, в Молодежное. Ни он (Менсеитов), ни члены его семьи на звонки не отвечают", – сообщила она.

"Крымская солидарность" уточняет, что 18 июня 2021 года Менсеитов давал в "Армянском городском суде" показания как свидетель защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно за "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд.