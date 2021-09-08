Украина хочет расширить санкции против России за Крым – МИД

Она добавила, что украинская сторона хочет расширить санкционный список.

"Действие санкций ЕС должно продолжаться до момента полной деоккупации территорий Украины, незаконно оккупированных РФ. Украина будет работать вместе с ЕС над расширением сферы применения санкций, в частности на лиц, ответственных за нарушения прав человека, включая незаконные аресты 3-го и 4 сентября в Крыму", – написала Джапарова.

Дія санкцій ЄС має продовжуватися до моменту повної деокупації територій * , що незаконно окуповані РФ. * працюватиме разом з * над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3-4.09 в Криму.2/2 — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 8, 2021

В среду послы ЕС согласовали продление санкций против России за оккупацию Крыма на шесть месяцев. В частности, ограничения предусматривают запрет на выдачу виз и замораживание активов 177 людям и 48 организациям, причастным к посягательству на территориальную целостность Украины.