Оккупанты в Крыму отпустили крымского татарина, который был свидетелем защиты в деле Джемилева

Менсеитов был свидетелем защиты в возбужденном оккупационными властями уголовном деле относительно лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, отмечают правозащитники. Показания Менсеитов давал в июне в "Армянском городском суде" Крыма. Джемилева судят заочно за "пересечение государственной границы РФ" после запрета на въезд.

Российские силовики увезли Менсеитова из дома после следственных мероприятий в ночь на 8 сентября.

"Менсеитова отпустили из здания ФСБ, он вернулся домой. Адвокат Рефат Юнус сообщил, что [...] 51-летнего Эльдара Менсеитова с инвалидностью 3-й группы допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в своей дом в поселке городского типа Молодежное", – говорится в сообщении "Крымской солидарности".

По словам адвоката, Менсеитова привезли назад сами силовики, он "находится в уставшем состоянии, но чувствует себя нормально".