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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Каратели из ФСБ угрожают задержанным крымским татарам последствиями за признание о пытках – Чубаров

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Чубаров: Российские оккупанты расширяют охоту на крымских татар
Чубаров: Российские оккупанты расширяют охоту на крымских татар
Фото: Elvir Sagirman / Facebook

В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ угрожают задержанным крымским татарам, что если они расскажут о пытках, могут пострадать их родственники. Об этом 9 сентября заявил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Российские оккупанты расширяют охоту на крымских татар, сопровождающуюся задержаниями все новых людей, которых подвергают жестоким, зверским пыткам. После пыток каратели из ФСБ РФ заставляют задержанных крымских татар подписывать "предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных над ними, это лишь "ухудшит их положение и будет угрожать членам их семей", – написал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "Кремль сейчас откровенно тестирует на дееспособность Крымскую платформу и решимость каждого из ее участников отстаивать человеческую жизнь как высшую ценность".

"Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну-агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", – объяснил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4208411342587321

Контекст:

Российские силовики 3–4 сентября задержали пятерых крымских татар, включая замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

4 сентября к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли

8 сентября в Москве арестовали активистов, вышедших на пикеты в поддержку крымских татар.

Теги: Крым, Рефат Чубаров, ФСБ, крымские татары, пытки, задержание
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