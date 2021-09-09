Каратели из ФСБ угрожают задержанным крымским татарам последствиями за признание о пытках – Чубаров

"Российские оккупанты расширяют охоту на крымских татар, сопровождающуюся задержаниями все новых людей, которых подвергают жестоким, зверским пыткам. После пыток каратели из ФСБ РФ заставляют задержанных крымских татар подписывать "предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных над ними, это лишь "ухудшит их положение и будет угрожать членам их семей", – написал он.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "Кремль сейчас откровенно тестирует на дееспособность Крымскую платформу и решимость каждого из ее участников отстаивать человеческую жизнь как высшую ценность".
"Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну-агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", – объяснил Чубаров.
Российские силовики 3–4 сентября задержали пятерых крымских татар, включая замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
4 сентября к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.
8 сентября в Москве арестовали активистов, вышедших на пикеты в поддержку крымских татар.