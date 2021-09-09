Каратели из ФСБ угрожают задержанным крымским татарам последствиями за признание о пытках – Чубаров

"Российские оккупанты расширяют охоту на крымских татар, сопровождающуюся задержаниями все новых людей, которых подвергают жестоким, зверским пыткам. После пыток каратели из ФСБ РФ заставляют задержанных крымских татар подписывать "предупреждение о неразглашении информации", угрожая им устно, что если они расскажут о пытках, совершенных над ними, это лишь "ухудшит их положение и будет угрожать членам их семей", – написал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа считает, что "Кремль сейчас откровенно тестирует на дееспособность Крымскую платформу и решимость каждого из ее участников отстаивать человеческую жизнь как высшую ценность".

"Проведение срочных межгосударственных консультаций в рамках Крымской платформы должно способствовать принятию эффективных мер давления на страну-агрессора, чтобы остановить расправу над крымскотатарским народом", – объяснил Чубаров.