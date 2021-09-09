В Украине растет количество граждан, которые положительно относятся к Крымской платформе – опрос

Среди украинцев, которые хорошо проинформированы о Крымской платформе, положительно к ней относятся 80% Фото: depositphotos.com

Как отмечают социологи, в апреле такой точки зрения придерживались 38% опрошенных.

Также за прошедшие пять месяцев увеличилось число украинцев, которые знают о Крымской платформе. В апреле об этой инициативе слышали 45% респондентов, сейчас – 66%.

При этом среди тех украинцев, которые хорошо проинформированы о Крымской платформе, положительно к ней относятся 80%.

Опрос проводился 2–4 сентября среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.