В Москве активисты вышли на одиночные пикеты в поддержку крымских татар, их задержали

Административный арест 50-летней Кречетовой назначили по статье о повторном нарушении правил проведения пикетов.

6 сентября Кречетова вышла в одиночный пикет к зданию Администрации президента России в Москве. Она держала плакат в поддержку крымских татар, арестованных в тот же день в аннексированном Крыму. "Сейчас не 1937 и не 1944 – вы забыли?! Нельзя преследовать целый народ! Крымские татары не террористы", – гласила надпись на плакате.

Суд посчитал, что это мероприятие требовало согласования. Кречетова не признала вину в совершении какого-либо правонарушения.

Upd: Анну Кречетову задержали.



Видео: Alec Sander / SOTA. pic.twitter.com/urgrf59PSF — SOTA (@SotaVision) September 6, 2021

На пикете было еще два активиста, братья Николай и Александр Рекубратские, их задержали первыми, сообщила Кречетова в Facebook.

В Москве возле Администрации президента задержали двоих пикетчиков с плакатами в поддержку крымских татар, сообщает «Активатика». Задержанные – братья Александр и Николай Рекубратские. pic.twitter.com/sXKA9bCokb — SOTA (@SotaVision) September 6, 2021

Кречетова – вдова правозащитника и политзаключенного Сергея Мохнаткина, дважды осужденного за нападение на полицейских, дезорганизацию работы колонии и оскорбление представителя власти. В заключении в 2018 году сотрудники ФСИН сломали Мохнаткину позвоночник, и он потерял способность ходить. Скончался от осложнений после операции в 2020 году в возрасте 66 лет, пишет "Новая газета".