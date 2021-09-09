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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба обратился к России: Если вы такие крутые, отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений

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Кулеба: К россиянам у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность
Кулеба: К россиянам у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность
Фото: EPA

Все обвинения крымским татарам, задержанным в Крыму российскими силовиками 3–4 сентября, абсурдны и политически мотивированы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал на брифинге 9 сентября, передает корреспондент "ГОРДОН".

Он подчеркнул, что задержания и аресты крымских татар – месть России за успешный саммит Крымской платформы. "Провалив свою кампанию по предотвращению саммита, Россия прибегла к тому, что лучше всего умеет – репрессиям", – отметил министр.

"К россиянам у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы такие крутые, отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений, а не подло преследуя невинных людей", – сказал Кулеба.

Кулеба пообещал, что Украина продолжит работать с иностранными партнерами над освобождением этих людей и всех остальных политзаключенных, которых удерживает РФ. Он напомнил, что во время визита украинской делегации в Вашингтон Украина передала США список лиц, удерживаемых в ОРДЛО, Крыму и РФ, а президент Владимир Зеленский поднял этот вопрос на встрече с лидером США Джо Байденом.

Министр также отметил, что в отношении украинских политзаключенных в РФ и Крыму у МИД есть задача, чтобы к ним не применялись пытки. Для этого очень важны огласка и привлечение внимания мировой общественности. "Освобождение – другая задача, тут надо работать тихой дипломатией", – добавил он. 

Контекст:

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

3–4 сентября российские силовики задержали пятерых крымских татар, включая замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму 23 августа. 

4 сентября к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли

Теги: Крым, МИД, МИД Украины, крымские татары, пытки, пленные, репрессии, политзаключенные, Дмитрий Кулеба, задержание
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