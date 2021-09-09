Кулеба обратился к России: Если вы такие крутые, отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений

Кулеба: К россиянам у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность Фото: EPA

Он подчеркнул, что задержания и аресты крымских татар – месть России за успешный саммит Крымской платформы. "Провалив свою кампанию по предотвращению саммита, Россия прибегла к тому, что лучше всего умеет – репрессиям", – отметил министр.

"К россиянам у меня один призыв: прекратите демонстрировать свою мелочность. Если вы такие крутые, отвечайте нам на уровне межгосударственных отношений, а не подло преследуя невинных людей", – сказал Кулеба.

Кулеба пообещал, что Украина продолжит работать с иностранными партнерами над освобождением этих людей и всех остальных политзаключенных, которых удерживает РФ. Он напомнил, что во время визита украинской делегации в Вашингтон Украина передала США список лиц, удерживаемых в ОРДЛО, Крыму и РФ, а президент Владимир Зеленский поднял этот вопрос на встрече с лидером США Джо Байденом.

Министр также отметил, что в отношении украинских политзаключенных в РФ и Крыму у МИД есть задача, чтобы к ним не применялись пытки. Для этого очень важны огласка и привлечение внимания мировой общественности. "Освобождение – другая задача, тут надо работать тихой дипломатией", – добавил он.