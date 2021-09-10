Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить через две-три недели – иммунолог

Он заявил, что ситуация с заболеваемостью развивается непрогнозируемо.

"Если не предпринять никаких мер, то через две-три недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего, нет", – сказал врач.

По его словам, если правительство будет вводить карантинные ограничения, рост заболеваемости растянется во времени и пик может быть позже и не таким острым.