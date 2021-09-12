ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки сделали 74,4 тыс. прививок от COVID-19

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля
Фото: EPA

В Украине 11 сентября сделали 74 444 прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 12 сентября в Facebook.

Одну дозу препарата получили 29 170 человек, а 45 274 человека получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

11 сентября прививки делали 579 мобильных бригад. Также работали 1722 прививочных пункта и 383 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу 5 889 810 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок", – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1945293392300423


Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт
Нежная творожная запеканка с ягодами или фруктами. Рецепт
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
В Англии стадо коров потеряло сознание из-за Тома Круза
В Англии стадо коров потеряло сознание из-за Тома Круза
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне
Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне
Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол
Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол
"Как всегда неотразима". Дорофеева поделилась фото в летнем луке
"Как всегда неотразима". Дорофеева поделилась фото в летнем луке
  Ален Делон и Пьер Ришар пришли на похороны Бельмондо. Видео
  Ален Делон и Пьер Ришар пришли на похороны Бельмондо. Видео
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
"Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію"
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію" G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS