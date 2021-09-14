В Украине самая высокая суточная смертность от COVID-19 с июня

Среди заболевших – 364 ребенка и 58 медиков.
Умерло за сутки 97 человек. По данным мониторинговой системы СНБО, это самый высокий показатель с 10 июня, когда за сутки тоже умерли 97 человек.
Также за сутки выздоровело 1404 пациента, госпитализировали 718 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
13 сентября в Украине сделали 62 725 тестирований на коронавирус, из которых 29 281 – методом ПЦР, 8413 – методом ИФА, а также 25 031 экспресс-тест на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев COVID-19, умерло 54 457 человек, выздоровело 2 223 272 пациента.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.