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В Украине самая высокая суточная смертность от COVID-19 с июня

За сутки в Украине от коронавируса выздоровело 1404 пациента
За сутки в Украине от коронавируса выздоровело 1404 пациента
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошлые сутки подтвердили 3332 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 14 сентября.

Среди заболевших – 364 ребенка и 58 медиков.

Умерло за сутки 97 человек. По данным мониторинговой системы СНБО, это самый высокий показатель с 10 июня, когда за сутки тоже умерли 97 человек.

Также за сутки выздоровело 1404 пациента, госпитализировали 718 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

13 сентября в Украине сделали 62 725 тестирований на коронавирус, из которых 29 281 – методом ПЦР, 8413 – методом ИФА, а также 25 031 экспресс-тест на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев COVID-19, умерло 54 457 человек, выздоровело 2 223 272 пациента. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1946883085474787

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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