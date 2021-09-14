В Украине самая высокая суточная смертность от COVID-19 с июня

За сутки в Украине от коронавируса выздоровело 1404 пациента Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 364 ребенка и 58 медиков.

Умерло за сутки 97 человек. По данным мониторинговой системы СНБО, это самый высокий показатель с 10 июня, когда за сутки тоже умерли 97 человек.

Также за сутки выздоровело 1404 пациента, госпитализировали 718 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

13 сентября в Украине сделали 62 725 тестирований на коронавирус, из которых 29 281 – методом ПЦР, 8413 – методом ИФА, а также 25 031 экспресс-тест на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 12,3 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 321 156 случаев COVID-19, умерло 54 457 человек, выздоровело 2 223 272 пациента.