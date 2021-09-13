Во Всемирном банке заявили, что в Украине низкий уровень вакцинации от COVID-19 пожилых людей

"Хорошая новость в том, что Украина уже использовала ресурсы ВБ для закупки необходимых вакцин. Но, к сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе", – заявила она.
По состоянию на 10 сентября 14,3% населения получили одну дозу вакцины, 11,5% были полностью вакцинированы. Бьерде привела данные Польши, где полностью вакцинированы 50% жителей, Словакии (40%), Турции (47%) и Молдовы (более 21%).
"Нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей старше 60 лет, уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, притом что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения COVID-19", – подчеркнула представитель ВБ.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5,9 млн украинцев, полностью иммунизированы 4,8 млн человек.
Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна "Программа ради результатов".
В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект "Доступ к долгосрочному финансированию" на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.
Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".