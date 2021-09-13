Во Всемирном банке заявили, что в Украине низкий уровень вакцинации от COVID-19 пожилых людей

"Хорошая новость в том, что Украина уже использовала ресурсы ВБ для закупки необходимых вакцин. Но, к сожалению, процесс вакцинации населения происходит недостаточно хорошо: Украина имеет один из самых низких показателей вакцинации в Европе", – заявила она.

По состоянию на 10 сентября 14,3% населения получили одну дозу вакцины, 11,5% были полностью вакцинированы. Бьерде привела данные Польши, где полностью вакцинированы 50% жителей, Словакии (40%), Турции (47%) и Молдовы (более 21%).

"Нужно приложить больше усилий и внимания, чтобы охватить пожилых людей старше 60 лет, уровень вакцинации которых отстает от среднего по стране, притом что они наиболее уязвимы к тяжелой форме течения COVID-19", – подчеркнула представитель ВБ.