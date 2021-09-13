Минздрав прогнозирует циркуляцию трех штаммов гриппа в Украине этой зимой

В этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа Фото: depositphotos.com

В эпидсезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.

По словам Кузина, следующий эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом. В то же время замминистра отметил, что в прошлом году очень многие люди болели гриппом и еще большее количество получило тяжелое течение или отдаленные последствия перенесенного заболевания.

Он отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тыс. вакцин для вакцинации врачей.

"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах) сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", – заявил Кузин.

Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом.