Минздрав прогнозирует циркуляцию трех штаммов гриппа в Украине этой зимой

В эпидсезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.
По словам Кузина, следующий эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом. В то же время замминистра отметил, что в прошлом году очень многие люди болели гриппом и еще большее количество получило тяжелое течение или отдаленные последствия перенесенного заболевания.
Он отметил, что Минздрав проводит переговоры с представителями фармацевтического сектора, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тыс. вакцин для вакцинации врачей.
"Мы рассчитываем, что медицинских работников (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах) сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", – заявил Кузин.
Он добавил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом.
В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.
В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации по составам вакцины.