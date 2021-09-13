56% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19 – опрос

"Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 человек, почти идентичную официальной статистике, и составляют около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине", – отметили авторы исследования.
Более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшее время. Этот показатель одни из самых высоких в мире, а также в сравнении с соседними государствами, где проводились аналогичные опросы.
"Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусной инфекцией", – уточнили в публикации.
Опрос проводился 14–24 августа, был опрошен 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 5,9 млн украинцев, полностью иммунизированы 4,8 млн человек.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.