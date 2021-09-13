56% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19 – опрос

"Данные опроса показывают долю вакцинированных от COVID-19 человек, почти идентичную официальной статистике, и составляют около 18% взрослого населения страны, которое постоянно проживает в Украине", – отметили авторы исследования.

Более 56% взрослого населения страны не планирует делать прививки в ближайшее время. Этот показатель одни из самых высоких в мире, а также в сравнении с соседними государствами, где проводились аналогичные опросы.

"Интересен и тот факт, что респонденты, которые не болели COVID-19, прививаются или планируют прививаться значительно реже, чем те, которые переболели коронавирусной инфекцией", – уточнили в публикации.

Скриншот: dif.org.ua

Опрос проводился 14–24 августа, был опрошен 2001 респондент по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.