В Минздраве Украины дали совет, как родителям ускорить вакцинацию педагогов

Он предложил украинцам контролировать процесс вакцинации, чтобы в случае усиления карантинных ограничений школы могли продолжать работу.
"Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса на родительских собраниях или на педагогических советах. Родители могут инициировать и немножко ускорять эти вещи", – сказал Кузин.
По его словам, это, возможно, единственный механизм, который могут использовать родители. Кузин также посоветовал украинцам вести разъяснительную работу с учителями и руководством школ.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. Шкарлет 10 августа сообщил, что в Украине по состоянию на 15 июля были вакцинированы около 35% педагогов, но данные по регионам существенно отличаются.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине с начала прививочной кампании привито 5,7 млн человек, полностью иммунизированы 4,5 млн украинцев.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.