В Минздраве Украины дали совет, как родителям ускорить вакцинацию педагогов

Он предложил украинцам контролировать процесс вакцинации, чтобы в случае усиления карантинных ограничений школы могли продолжать работу.

"Родители должны инициировать рассмотрение этого вопроса на родительских собраниях или на педагогических советах. Родители могут инициировать и немножко ускорять эти вещи", – сказал Кузин.

По его словам, это, возможно, единственный механизм, который могут использовать родители. Кузин также посоветовал украинцам вести разъяснительную работу с учителями и руководством школ.