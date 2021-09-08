Кузин: Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована в Украине

Кузин подчеркнул, что если какую-то партию вакцины не успеют использовать до истечения срока годности, делать прививки ей не будут Фото: uacrisis.org

По его словам, сейчас в Украине на складах и в прививочных пунктах находится в общей сложности 10,4 млн доз вакцин.

Из них быстрее всего (в октябре – ноябре) истечет срок годности для примерно 3 млн доз AstraZeneca, а в конце ноября – конце декабря – для 1,1 млн вакцины Pfizer (Comirnaty). В Минздраве рассчитывают, что эту вакцину успеют использовать и утилизировать ее не придется. Замминистра отметил, что первыми используют те вакцины, у которых ближе конец срока годности.

"В среднем Украина делает 120–150 тыс. прививок в течение одних суток, это около миллиона в неделю. Поэтому это количество реально использовать до конца срока годности", – пояснил Кузин.

По его словам, в Украине эффективно работает система фармакологического надзора, которая не позволяет использовать просроченные вакцины и предполагает их перераспределение в случае необходимости.

"Если в каком-то регионе вакцина имеет риск быть не использованной до конечного срока хранения, она распределяется в те регионы, где будет использоваться более активно... Ни одна вакцина с истекшим сроком годности не будет использована на территории Украины", – подчеркнул чиновник.