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"На тобі, небоже, що мені негоже". Голубовская высказалась о лекарствах от COVID-19, переданных Украине из США

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Лекарства привезли в Украину 4 сентября
Лекарства привезли в Украину 4 сентября
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

Лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab, партию которых Украине передали из США, неэффективны против самых опасных штаммов коронавирусной инфекции. Об этом УНН заявила 8 сентября доктор медицинских наук, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Вот эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие озабоченность. Поэтому по последним рекомендациям США, их Института национального здоровья – они не рекомендуют использовать Bamlanivimab, поскольку в США циркулируют такие штаммы, а это и штамм "Дельта". Вот потому возникает большой вопрос в применении. Выходит, что "на тобі, небоже, що мені негоже“. И мы уже к этому должны привыкнуть, привыкаем к тому, что нам дают то, что другим уже не надо", – сказала она.

Инфекционист подчеркнула, что "никакой панацеи, никакого чудо-лекарства для лечения от коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, нет".

"Второе. Все эти препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе. Это самое важное и принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическую фазу, самою тяжелую, то тем самым можно, наоборот, усилить тяжесть течения заболевания", – объяснила Голубовская.

По ее словам, Bamlanivimab и Etesevimab показаны пациентам с легким и средним течением болезни при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшиться.

"Врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания", – подчеркнула инфекционист.

Она рассказала, что поставленные из США препараты вводятся внутривенно, в Соединенных Штатах были созданы специальные пункты для введения препаратов амбулаторным больным, при этом пациенты выстраивались в очереди для их введения.

Bamlanivimab, по информации Голубовской, требует особых условий хранения и необходимость создать условия для оперативной помощи в случае возможных аллергических реакций.

Контекст:

60 тыс. флаконов инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab общей стоимостью $20 млн прибыли в Украину 4 сентября. В посольстве США в Киеве рассказали, что груз должны растаможить и отправить в 24 области Украины.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

В Украине по состоянию на 8 сентября подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 54,1 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: США, Украина, медицина, лекарства, помощь, лечение, инфекция, инновации, аллергия, Ольга Голубовская, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм
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