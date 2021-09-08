"На тобі, небоже, що мені негоже". Голубовская высказалась о лекарствах от COVID-19, переданных Украине из США

"Вот эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие озабоченность. Поэтому по последним рекомендациям США, их Института национального здоровья – они не рекомендуют использовать Bamlanivimab, поскольку в США циркулируют такие штаммы, а это и штамм "Дельта". Вот потому возникает большой вопрос в применении. Выходит, что "на тобі, небоже, що мені негоже“. И мы уже к этому должны привыкнуть, привыкаем к тому, что нам дают то, что другим уже не надо", – сказала она.
Инфекционист подчеркнула, что "никакой панацеи, никакого чудо-лекарства для лечения от коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, нет".
"Второе. Все эти препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе. Это самое важное и принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическую фазу, самою тяжелую, то тем самым можно, наоборот, усилить тяжесть течения заболевания", – объяснила Голубовская.
По ее словам, Bamlanivimab и Etesevimab показаны пациентам с легким и средним течением болезни при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшиться.
"Врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания", – подчеркнула инфекционист.
Она рассказала, что поставленные из США препараты вводятся внутривенно, в Соединенных Штатах были созданы специальные пункты для введения препаратов амбулаторным больным, при этом пациенты выстраивались в очереди для их введения.
Bamlanivimab, по информации Голубовской, требует особых условий хранения и необходимость создать условия для оперативной помощи в случае возможных аллергических реакций.
60 тыс. флаконов инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab общей стоимостью $20 млн прибыли в Украину 4 сентября. В посольстве США в Киеве рассказали, что груз должны растаможить и отправить в 24 области Украины.
Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.
В Украине по состоянию на 8 сентября подтвердили 2,3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 54,1 тыс. пациентов с COVID-19.