"На тобі, небоже, що мені негоже". Голубовская высказалась о лекарствах от COVID-19, переданных Украине из США

"Вот эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие озабоченность. Поэтому по последним рекомендациям США, их Института национального здоровья – они не рекомендуют использовать Bamlanivimab, поскольку в США циркулируют такие штаммы, а это и штамм "Дельта". Вот потому возникает большой вопрос в применении. Выходит, что "на тобі, небоже, що мені негоже“. И мы уже к этому должны привыкнуть, привыкаем к тому, что нам дают то, что другим уже не надо", – сказала она.

Инфекционист подчеркнула, что "никакой панацеи, никакого чудо-лекарства для лечения от коронавирусной инфекции в мире, к сожалению, нет".

"Второе. Все эти препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе. Это самое важное и принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическую фазу, самою тяжелую, то тем самым можно, наоборот, усилить тяжесть течения заболевания", – объяснила Голубовская.

По ее словам, Bamlanivimab и Etesevimab показаны пациентам с легким и средним течением болезни при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшиться.

"Врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания", – подчеркнула инфекционист.

Она рассказала, что поставленные из США препараты вводятся внутривенно, в Соединенных Штатах были созданы специальные пункты для введения препаратов амбулаторным больным, при этом пациенты выстраивались в очереди для их введения.

Bamlanivimab, по информации Голубовской, требует особых условий хранения и необходимость создать условия для оперативной помощи в случае возможных аллергических реакций.