В Минздраве Украины назвали привилегии, которые получат вакцинированные от COVID-19

"Наследуя практику европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному [уровню]. На этой неделе мы начали работать над изменениями карантинных норм, чтобы придерживаться баланса между защитой населения и его благополучием. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений", – заявил Ляшко.

Для "желтого" уровня достаточно одной дозы, а для "красного" потребуется полный курс вакцинации, добавил он.

"Например, работа образовательных учреждений в "желтой" зоне не будет ограничена при наличии 80% у работников документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой", – уточнил глава Минздрава.

Ляшко предложил ввести "желтую" зону эпидемической опасности по всей Украине только после введения вышеуказанных карантинных изменений.

"Только когда это постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций и рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории страны", – заявил министр.

К этому времени все, в том числе учебные заведения, продолжат работать по правилам "зеленого" уровня, несмотря на количество вакцинированных педагогических работников, резюмировал он.