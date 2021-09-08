В Минздраве Украины назвали привилегии, которые получат вакцинированные от COVID-19

"Наследуя практику европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированных людей к привычному [уровню]. На этой неделе мы начали работать над изменениями карантинных норм, чтобы придерживаться баланса между защитой населения и его благополучием. Большинство ограничений, предусмотренных в "желтом" и "красном" уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений", – заявил Ляшко.
Для "желтого" уровня достаточно одной дозы, а для "красного" потребуется полный курс вакцинации, добавил он.
"Например, работа образовательных учреждений в "желтой" зоне не будет ограничена при наличии 80% у работников документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой", – уточнил глава Минздрава.
Ляшко предложил ввести "желтую" зону эпидемической опасности по всей Украине только после введения вышеуказанных карантинных изменений.
"Только когда это постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента его рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций и рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории страны", – заявил министр.
К этому времени все, в том числе учебные заведения, продолжат работать по правилам "зеленого" уровня, несмотря на количество вакцинированных педагогических работников, резюмировал он.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 8 сентября в Украине полностью иммунизированы (получили две дозы) более 4,4 млн человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране сделали более 10 млн прививок.
С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил Ляшко 25 августа.