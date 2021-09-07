В украинских школах от COVID-19 вакцинировано менее 60% педагогов – Минобразования

В ответе ведомства на запрос издания сказано, что в стране прививки одной и двумя дозами сделали:

157 598 работников учреждений дошкольного образования (54,2% от общего количества);

380 722 работника учреждений общего среднего образования (58,2%);

44 617 работников учреждений высшего образования (52,2%).

Информацию об уровне вакцинации в отдельных регионах и учебных заведениях в Минобразования не предоставили. В ведомстве сослались на то, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.