ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В украинских школах от COVID-19 вакцинировано менее 60% педагогов – Минобразования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине от коронавируса привиты 380 722 работника учреждений общего среднего образования
В Украине от коронавируса привиты 380 722 работника учреждений общего среднего образования
Фото: depositphotos.com

В украинских школах от COVID-19 вакцинировано менее 60% педагогов от их общего количества. Об этом 7 сентября сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

В ответе ведомства на запрос издания сказано, что в стране прививки одной и двумя дозами сделали:

  • 157 598 работников учреждений дошкольного образования (54,2% от общего количества);
  • 380 722 работника учреждений общего среднего образования (58,2%);
  • 44 617 работников учреждений высшего образования (52,2%).

Информацию об уровне вакцинации в отдельных регионах и учебных заведениях в Минобразования не предоставили. В ведомстве сослались на то, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

Контекст:

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

30 августа начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко подтвердил, что принудительной вакцинации педагогов не будет. Он также добавил, что тестирование на COVID-19 не нужно будет проходить ни учителям, ни школьникам.

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – сказал чиновник, пояснив, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе.

Теги: Украина, Министерство образования, вакцинация, Минобразования, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, школа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS