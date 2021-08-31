В Минобразования рассказали, как будут работать во время карантина школы, где вакцинируются менее 80% сотрудников

При выходе из "зеленой" зоны очно смогут работать лишь те учебные заведения, где привиты 80% и больше сотрудников Фото: depositphotos.com

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции", – подчеркнул он.

По словам Кононенко, в Минздраве считают успешными эти показатели, но работают над их улучшением.

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник.

Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе. По словам Кононенко, учебные учреждения будут функционировать так:

в "зеленой" зоне эпидемической опасности школы и детсады работают в очном режиме с соблюдением дистанции и ношением масок;

в "желтой" и "оранжевой" – продолжают работать при условии, если вакцинировано 80% коллектива;

в "красной" – переходят на онлайн-обучение, но это правило не касается детсадов и начальной школы.

В дошкольных учреждениях, по словам Кононенко, привиты от коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.