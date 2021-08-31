В Минобразования рассказали, как будут работать во время карантина школы, где вакцинируются менее 80% сотрудников

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.
"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции", – подчеркнул он.
По словам Кононенко, в Минздраве считают успешными эти показатели, но работают над их улучшением.
"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник.
Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе. По словам Кононенко, учебные учреждения будут функционировать так:
В дошкольных учреждениях, по словам Кононенко, привиты от коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 5,3 млн человек, всего было сделано 8,9 млн прививок.
В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Последний раз его продлевали до 1 октября.
В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замглавы Минздрава Игорь Кузин. В Украине, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что этот штамм становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период. Кузин прогнозирует, что из-за ухудшения эпидемической ситуации уже в ноябре локдаун могут ввести по всей Украине.