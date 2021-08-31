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ОБЩЕСТВО

В Минобразования рассказали, как будут работать во время карантина школы, где вакцинируются менее 80% сотрудников

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При выходе из "зеленой" зоны очно смогут работать лишь те учебные заведения, где привиты 80% и больше сотрудников
При выходе из "зеленой" зоны очно смогут работать лишь те учебные заведения, где привиты 80% и больше сотрудников
Фото: depositphotos.com

В Украине нет принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции, тестирование на COVID-19 не нужно будет проходить ни учителям, ни школьникам.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

"Мы начинаем работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции", – подчеркнул он. 

По словам Кононенко, в Минздраве считают успешными эти показатели, но работают над их улучшением. 

"Обязательного условия быть вакцинированными для начала работы нет. Законодательство предусматривает, что необходимость в вакцинации 80% коллектива школ потребуется для очного обучения, если заведение будет в "оранжевой" зоне. В противном случае школы будут работать дистанционно", – добавил чиновник. 

Он пояснил, что ограничения будут зависеть от уровня эпидопасности в отдельном регионе. По словам Кононенко, учебные учреждения будут функционировать так:

  • в "зеленой" зоне эпидемической опасности школы и детсады работают в очном режиме с соблюдением дистанции и ношением масок;
  • в "желтой" и "оранжевой" – продолжают работать при условии, если вакцинировано 80% коллектива;
  • в "красной" – переходят на онлайн-обучение, но это правило не касается детсадов и начальной школы. 

В дошкольных учреждениях, по словам Кононенко, привиты от коронавируса лишь 23% работников, в школах 29% сотрудников прошли полный курс вакцинации (получили две прививки), еще 23% получили одну дозу вакцины.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране началась 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине вакцинировано 5,3 млн человек, всего было сделано 8,9 млн прививок

В Украине сейчас действует адаптивный карантин. Последний раз его продлевали до 1 октября

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замглавы Минздрава Игорь Кузин. В Украине, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта". Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что этот штамм становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период. Кузин прогнозирует, что из-за ухудшения эпидемической ситуации уже в ноябре локдаун могут ввести по всей Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, эпидемия, вакцинация, карантин, Юрий Кононенко, школы, Минобразования, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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