В ВОЗ заявили, что третью прививку от COVID-19 необходимо делать людям из наиболее уязвимых групп

Ранее в ВОЗ заявляли, что дополнительная прививка против коронавируса является нецелесообразной.
Клюге отметил, что "бустерная доза вакцины – не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки", а "способ обеспечить безопасность для людей из наиболее уязвимых групп".
В то же время он подчеркнул, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, так как "доказательств об их безопасности еще совсем мало".
Клюге призвал страны Евросоюза, в которых есть избыточное количество препаратов от COVID-19, поделиться вакцинами с другими государствами, в частности в Восточной Европе и Африке.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Компания Pfizer, которая вместе с BioNTech разработала вакцину от COVID-19, заявляла, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта".
В ВОЗ говорили, что пока изучают информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.
Применять третью дозу разрешили, в частности, в Израиле, Германии, Бразилии и США.