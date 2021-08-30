В ВОЗ заявили, что третью прививку от COVID-19 необходимо делать людям из наиболее уязвимых групп

Клюге подчеркнул, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам от COVID-19 Фото: EPA

Ранее в ВОЗ заявляли, что дополнительная прививка против коронавируса является нецелесообразной.

Клюге отметил, что "бустерная доза вакцины – не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки", а "способ обеспечить безопасность для людей из наиболее уязвимых групп".

В то же время он подчеркнул, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, так как "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

Клюге призвал страны Евросоюза, в которых есть избыточное количество препаратов от COVID-19, поделиться вакцинами с другими государствами, в частности в Восточной Европе и Африке.