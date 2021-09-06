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В Харьковской области преобладает "индийский" штамм коронавируса – замглавы ОГА

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В Харьковской области выявили более 153 тыс. случаев СOVID-19
В Харьковской области выявили более 153 тыс. случаев СOVID-19
Фото: depositphotos.com

В Харьковской области преобладает "индийский" штамм коронавируса, известный под названием "Дельта". Об этом сказал на брифинге 6 сентября заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы имеем официальное подтверждение, что "Дельта" господствует на территории области. На прошлой неделе были отправлены образцы отобранного материала в лабораторию в Киев. Мы получили накануне выходных подтверждение, что из 50 отправленных образцов 45 являются подтвержденными образцами [инфицированных] "Дельтой", – рассказал чиновник.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается стабильной, но в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа заболевших.

Черняк уточнил, что речь идет о жителях Харькова и области. У большинства заболевание протекает в легкой форме, никого не госпитализировали, отметило местное издание KHARKIV Today.

Директор областной инфекционной больницы Павел Нартов сказал, что у них нет пациентов с подтвержденным штаммом "Дельта", но количество больных COVID-19 увеличивается.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. По состоянию на 31 августа в стране подтвердили 855 случаев заражения штаммом "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

В Харьковской ОГА сообщили, что по состоянию на 6 сентября в области выявили более 153 тыс. случаев СOVID-19, из них 146,6 тыс. выздоровели, а 3710 – умерли. По данным Харьковского областного лабораторного центра, к 6 сентября сделано более 627 тыс. прививок от коронавируса, две дозы получили 257 тыс. человек.

Теги: Харьков, Харьковская область, Харьковская ОГА, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дельта
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