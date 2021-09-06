В Харьковской области преобладает "индийский" штамм коронавируса – замглавы ОГА

"На сегодняшний день мы имеем официальное подтверждение, что "Дельта" господствует на территории области. На прошлой неделе были отправлены образцы отобранного материала в лабораторию в Киев. Мы получили накануне выходных подтверждение, что из 50 отправленных образцов 45 являются подтвержденными образцами [инфицированных] "Дельтой", – рассказал чиновник.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается стабильной, но в последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа заболевших.

Черняк уточнил, что речь идет о жителях Харькова и области. У большинства заболевание протекает в легкой форме, никого не госпитализировали, отметило местное издание KHARKIV Today.

Директор областной инфекционной больницы Павел Нартов сказал, что у них нет пациентов с подтвержденным штаммом "Дельта", но количество больных COVID-19 увеличивается.