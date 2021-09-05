В Украину из США прибыли инновационные лекарства против COVID-19 – американское посольство

"При содействии посольства в Украине был доставлен гуманитарный груз из США, который предоставлен американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты рассказали, что груз, общая стоимость которого составляет $20 млн, состоит из инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab – всего 60 тыс. флаконов.

"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму. Груз [...] в дальнейшем будет проходить растаможивание и транспортировку в 24 области Украины", – объяснили в посольстве.