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В Украину из США прибыли инновационные лекарства против COVID-19 – американское посольство

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Груз состоит из 60 тыс. флаконов
Груз состоит из 60 тыс. флаконов
Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США / Facebook

В Украину из Соединенных Штатов прибыла партия инновационных лекарственных препаратов, которые используются для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook проинформировало 4 сентября посольство США в Украине.

"При содействии посольства в Украине был доставлен гуманитарный груз из США, который предоставлен американской благотворительной организацией Direct Relief. Последние договоренности о получении данного гуманитарного груза были согласованы во время визита президента Украины в США", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты рассказали, что груз, общая стоимость которого составляет $20 млн, состоит из инновационных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab – всего 60 тыс. флаконов.

"Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму. Груз [...] в дальнейшем будет проходить растаможивание и транспортировку в 24 области Украины", – объяснили в посольстве.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4355012447875287

Контекст:

1 сентября в Минздраве Украины анонсировали доставку в Украину 20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab. "Действуют они непосредственно на вирус – препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью, предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", – объяснял министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение. Промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19, координируемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), показали, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, интерферон и лопинавир оказались неэффективными при коронавирусе. В ВОЗ заявляли, что единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, является кортикостероид дексаметазон.

Теги: США, лекарства, посольство США, лечение, дипломаты, болезнь, Минздрав, инфекция, инновации, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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