В Украине за сутки COVID-19 заболели 2614 человек

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 196 детей и 46 медработников. Днем ранее зафиксировали 2693 заболевших.

Умерло за сутки 44 пациента, выздоровело 1447 человек, госпитализировано 824 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

3 сентября в Украине сделали 56 850 тестов на коронавирус, в том числе 25 637 – методом ПЦР, 7979 – методом ИФА, а также 23 234 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 296 155 случаев COVID-19, умерло 53 966 человека, выздоровело 2 212 313 пациентов.