В Украине рекордная с весны заболеваемость COVID-19 за сутки

Среди заболевших – 171 ребенок и 40 медработников. Судя по данным системы мониторинга распространения COVID-19, это самая высокая заболеваемость за сутки с 29 мая, когда выявили 3096 случаев болезни.
Умерло за сутки 45 пациентов, выздоровело 1112 человек, госпитализировано 826 заболевших.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.
2 сентября в Украине провели 52 375 тестирований на коронавирус, в том числе 23 538 – методом ПЦР, 7305 – методом ИФА, а также 21 532 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12 млн ПЦР-тестов на коронавирус.
С начала эпидемии в стране подтвердили 2 293 541 случай COVID-19, умерло 53 922 человека, выздоровело 2 210 866 пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.