В Украине рекордная с весны заболеваемость COVID-19 за сутки

За последние сутки наибольшее количество случаев COVID-19 в Киеве – 321 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 171 ребенок и 40 медработников. Судя по данным системы мониторинга распространения COVID-19, это самая высокая заболеваемость за сутки с 29 мая, когда выявили 3096 случаев болезни.

Умерло за сутки 45 пациентов, выздоровело 1112 человек, госпитализировано 826 заболевших.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

2 сентября в Украине провели 52 375 тестирований на коронавирус, в том числе 23 538 – методом ПЦР, 7305 – методом ИФА, а также 21 532 экспресс-теста на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2 293 541 случай COVID-19, умерло 53 922 человека, выздоровело 2 210 866 пациентов.